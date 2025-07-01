Şırnak’ta 2 Günlüğüne ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ İlan Edildi

Şırnak Valiliği, il merkezi ile Beytüşşebap ilçesi sınırları içinde bulunan Giresununu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerini 2-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan etti. Açıklamada, bölgenin milli güvenlik, kamu düzeni ve asayişin korunması amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi. Valilik, vatandaşların bu tarihler arasında söz konusu bölgelere izinsiz girmemeleri gerektiğinin altını çizdi.



Bölgeye İzinsiz Girişte Cezai İşlem Uygulanacak

Şırnak Valiliği, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında ilan edilen güvenlik bölgesine yalnızca yetkili makamlardan izin alanların giriş yapabileceğini hatırlattı. İzin almadan bölgeye girenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Vatandaşların güvenlik tedbirlerine uyması ve kamu düzenine destek vermesi talep edildi.