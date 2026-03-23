Çankırı Şehit Ekrem Aygen İlk ve Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Tufan Tercüman, geliştirdiği “Yaşayan Öğrenme Sınıfı” projesiyle geleneksel eğitim anlayışına farklı bir bakış kazandırdı. Proje kapsamında sınıf ortamı yeniden tasarlanarak öğrencilerin merkeze alındığı dinamik bir öğrenme alanı oluşturuldu.

İlkokul 2. sınıf seviyesinde uygulanan sistemde, 45 metrekarelik sınıf alanı; bilim, teknoloji, sanat, doğa ve okuma köşeleri olarak düzenlendi. Bu sayede sınıf, öğrencilerin farklı alanlarda aktif şekilde deneyim kazanabileceği bir öğrenme ekosistemine dönüştürüldü.

Projeyle birlikte öğrenciler, sadece öğretmeni dinleyen bireyler olmaktan çıkarak; deney yapan, araştıran, üreten ve keşfeden aktif katılımcılara dönüştü. Eğitim sürecinde merak duygusu ön plana çıkarılırken, öğrencilerin sorgulama becerileri de destekleniyor.

Projenin mimarı Ali Tufan Tercüman, amaçlarının öğrencilere hazır bilgi sunmak yerine onların bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerini sağlamak olduğunu belirterek, “Bu modelde öğrenci pasif değil, sürecin doğrudan bir parçası. Deneyerek, üreterek ve keşfederek öğreniyor” ifadelerini kullandı.

STEM Yaklaşımıyla Geleceğe Hazırlık

“Yaşayan Öğrenme Sınıfı”nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile örtüştüğü vurgulanırken, STEM odaklı eğitim anlayışı sayesinde öğrencilerin erken yaşta bilimsel düşünme, problem çözme ve ekip çalışması becerileri kazandığı ifade edildi. Bu modelin, eğitimde kalıcı öğrenmeyi destekleyen yenilikçi bir örnek olduğu değerlendiriliyor.