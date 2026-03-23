Pedro Sanchez, Orta Doğu’da devam eden çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Küresel ölçekte kritik bir süreçten geçildiğini belirten Sanchez, enerji güvenliğine dikkat çekti.

Sanchez, açıklamasında Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması gerektiğini vurgulayarak, Orta Doğu’daki enerji kaynaklarının korunmasının önemine işaret etti.

Gerilimin artmasının küresel sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Sanchez, “Daha fazla tırmanma, tüm insanlık için uzun vadeli bir enerji krizini tetikleyebilir. Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı” değerlendirmesinde bulundu.