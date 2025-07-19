Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde düzenlenen ve dünyanın en zorlu açık su yüzme maratonları arasında gösterilen Manhattan 20 Bridges Swim 2025 parkurunda bir Türk sporcu tarih yazdı. Açık su yüzücüsü Sinem Serinkan, Manhattan Adası’nı çevreleyen 48,5 kilometrelik zorlu parkuru 11 saat 5 dakikada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Hudson, Harlem ve East nehirlerinin birleştiği, akıntıların ve su sıcaklıklarının sık sık değiştiği rotada mücadele eden Serinkan, solo kategoride parkuru bitirerek bu zorlu yarışı tamamlayan sayılı Türk kadın sporculardan biri oldu. Üzerinde Türk bayrağı bulunan özel mayosu ile saat 10.45’te suya giren Serinkan, gece saatlerine kadar süren parkurda hem fiziksel hem de zihinsel sınırlarını zorladı.

Bu yılki organizasyonun resmi kayıtlarına göre, Türkiye’yi temsil eden tek sporcu olan Sinem Serinkan, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hayalini kurduğum bir rotaydı. Tek başıma kulaç atmak kadar, iç sesimi bastırmak ve devam etmek de büyük bir mücadeleydi. Türk bayrağını o sularda dalgalandırmak tarif edilemez bir onurdu.”