Sincan Belediyesi resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, binlerce aileyi ilgilendiren Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 2025–2026 Eğitim Dönemi için ön kayıt başvurularının başladığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklayamaya göre, ön kayıt işlemleri 10-22 Temmuz tarihleri arasında http://sincan.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. 24 Temmuzda Lale Konferans Salonunda kesin kayıtların belirlenmesi için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında kesin kayıtlar ve evrak işleri kreşlerde yapılacak. Oryantasyon eğitimi ise 1 Eylülde başlayıp 5 Eylülde bitecek.

36-60 ay aralığında olan çocuklara hizmet verecek olan kreş ve bakım evlerinin aylık ücreti ise 10 bin TL olarak belirtildi.

Kreşler şu şekilde listelendi:

Papatya Kreşi

Lale Kreşi

Menekşe Kreşi

Lavanta Kreşi

Zambak Kreşi

Leylak Kreşi

Nergis Kreşi

Çubuk'ta Sünnet Şöleni
Çubuk'ta Sünnet Şöleni
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Karanfil Kreşi

Muhabir: Haber Merkezi