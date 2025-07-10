Sincan Belediyesi resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, binlerce aileyi ilgilendiren Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 2025–2026 Eğitim Dönemi için ön kayıt başvurularının başladığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklayamaya göre, ön kayıt işlemleri 10-22 Temmuz tarihleri arasında http://sincan.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. 24 Temmuzda Lale Konferans Salonunda kesin kayıtların belirlenmesi için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında kesin kayıtlar ve evrak işleri kreşlerde yapılacak. Oryantasyon eğitimi ise 1 Eylülde başlayıp 5 Eylülde bitecek.

36-60 ay aralığında olan çocuklara hizmet verecek olan kreş ve bakım evlerinin aylık ücreti ise 10 bin TL olarak belirtildi.

Kreşler şu şekilde listelendi:

Papatya Kreşi

Lale Kreşi

Menekşe Kreşi

Lavanta Kreşi

Zambak Kreşi

Leylak Kreşi

Nergis Kreşi

Karanfil Kreşi

Sincan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri

2025–2026 Eğitim Dönemi için ön kayıt başvuruları başlamıştır.



Ön kayıt işlemleri;

➡https://t.co/RzW0nsqSHg adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. pic.twitter.com/VFmC9hzQ9E — Sincan Belediyesi (@ankarasincanbld) July 10, 2025