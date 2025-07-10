Sincan Belediyesi resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, binlerce aileyi ilgilendiren Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin 2025–2026 Eğitim Dönemi için ön kayıt başvurularının başladığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklayamaya göre, ön kayıt işlemleri 10-22 Temmuz tarihleri arasında http://sincan.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. 24 Temmuzda Lale Konferans Salonunda kesin kayıtların belirlenmesi için noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilecek. 28 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında kesin kayıtlar ve evrak işleri kreşlerde yapılacak. Oryantasyon eğitimi ise 1 Eylülde başlayıp 5 Eylülde bitecek.
36-60 ay aralığında olan çocuklara hizmet verecek olan kreş ve bakım evlerinin aylık ücreti ise 10 bin TL olarak belirtildi.
Kreşler şu şekilde listelendi:
Papatya Kreşi
Lale Kreşi
Menekşe Kreşi
Lavanta Kreşi
Zambak Kreşi
Leylak Kreşi
Nergis Kreşi
Karanfil Kreşi
Sincan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri— Sincan Belediyesi (@ankarasincanbld) July 10, 2025
2025–2026 Eğitim Dönemi için ön kayıt başvuruları başlamıştır.
Ön kayıt işlemleri;
➡https://t.co/RzW0nsqSHg adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. pic.twitter.com/VFmC9hzQ9E