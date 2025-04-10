CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın gözaltına alındığını belirterek, bu durumu sert bir şekilde eleştirdi. "Dün, çok zor koşullarda hepimiz birlikte büyük bir mücadele verdik ve Mahir Polat'ı hasta yatağından tahliye ettik. Bir kişi tahliye oldu, ama bugün ise üç kişi gözaltına alındı," diyerek, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Başarır, özellikle gazetecilerin cezaevinde bulunan bir şüphelinin ifadeleriyle gözaltına alınmalarını "utanç verici" olarak nitelendirerek, Türkiye’deki mevcut durumu eleştirdi. "Gazeteciler, sadece şüpheli bir kişinin ifadeleriyle, devletin adalet mekanizmaları tarafından gözaltına alınıyor. Bu durum, demokrasinin ve özgürlüklerin ciddi şekilde tehdit altında olduğunun açık bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye’nin ekonomik durumuna da değinen Başarır, halkın gün geçtikçe daha da zorlandığını vurguladı: "Bugün Türkiye’de vatandaşlar, temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanıyor. Yumurta, et ve ekmek kuyruklarında bekleyen vatandaşlarımız var. Ekonomik kriz her geçen gün daha derinleşiyor, bu sorunları çözmek için acilen harekete geçilmesi gerekiyor."

Başarır, Türkiye'nin geleceği için de uyarılarda bulunarak, ülkenin ekonomi, adalet ve dış politika alanlarında çok büyük felaketlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. "Eğer Türkiye’de bir an önce seçim yapılmaz ve bu gidişata dur denilmezse, önümüzdeki dönemde ekonomik kriz, adalet sorunları ve dış politikadaki zorluklar daha da büyüyecek. Türkiye’yi bu kötü akıl ve yönetim anlayışına teslim etmeyelim," diyerek, ülkenin geleceği için değişim çağrısında bulundu.