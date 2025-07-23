29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonki performansı hakkında,

“Sezon başında üç hedef koyduk, ikisini başardık. Sadece Avrupa eksik kaldı. Bu yıl Avrupa’da başrol oyuncularından biri olmak istiyorum” dedi.

Galatasaray Taraftarına Övgü: “Tribünlerin Kalbi Onlar”

Taraftarın önemine vurgu yapan Sanchez,

“Taraftarın varlığı çok kıymetli. Onlar sahadaki motivasyon kaynağımız. Her zaman tutkularını hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Okan Buruk'un Sistemi ve Takım Uyumu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında konuşan Sanchez:

“Onun oyununa çabuk adapte oldum. Birlikte oynarken keyif alıyoruz ve bu başarıya yansıyor” dedi.

Abdülkerim Bardakcı ile Uyum: “Birbirimizi Tamamlıyoruz”

Savunma partneri Abdülkerim Bardakcı ile olan ilişkisini,

“Eksiklerimizi ve güçlü yanlarımızı biliyoruz. Bu sayede birbirimize daha rahat yardımcı oluyoruz” sözleriyle özetledi.

Transfer Cevabı: “Ben Sadece Sahaya Odaklıyım”

Transfer söylentilerine ilişkin olarak Sanchez,

“Benim işim sahada. Transferle ilgili kararı yönetim verir. Gelen teklif varsa, onlar değerlendirir” ifadelerini kullandı.

“El Patron” Lakabı ve Taraftar İlişkisi

Kendisine “El Patron” (patron) lakabının takılması hakkında konuşan Sanchez:

“Bu bir saygı göstergesi. Liderlik sorumluluğunu taşıdığımı gösteriyor” dedi.

“Osimhen Dünya Çapında Bir Oyuncu, Tekrar Gelirse Mutlu Olurum”

Victor Osimhen hakkında da konuşan Sanchez,

“Kendisi dünya seviyesinde bir oyuncu. Galatasaray’a katkısı çok büyük. Tekrar gelirse çok mutlu olurum” ifadelerini kullandı.

Genç Yıldız Arda Ünyay’a Övgü

Galatasaray’ın genç stoperi Arda Ünyay için,

“Sadece iyi oynamak değil, fark yaratmak istiyor. Büyük potansiyele sahip” dedi.

“Maç Sonu Üçlüler Oyuncu-Taraftar Arasında Bağ Kuruyor”

Sanchez, Galatasaray’ın maç sonu üçlü ritüelleri hakkında ise şunları söyledi:

“Bu ritüel sadece kutlama değil, takımı bir arada tutan bir duygu bağı. Taraftarla bağ kuruyoruz.”

“Taraftarımızdan Bu Sezon Daha Fazlasını Bekliyoruz”

Sözlerini taraftara mesajla noktalayan Davinson Sanchez:

“Desteklerinden asla vazgeçmesinler. Bu sezon hedefler büyük. Geçen sezondan daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak” dedi.