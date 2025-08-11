Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki artış yüzde 2,3 olurken, imalat sanayi sektörü yüzde 9,5 oranında büyüme kaydetti. Ancak elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi sektörü, bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 1,1 oranında düşüş yaşadı.

Aylık bazda, sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış verilerde ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 5 gerilerken, imalat sanayi sektörü yüzde 0,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi sektörü ise yüzde 1,9 oranında artış sağladı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8 1,9 0,9 0 2,4 -1,7 1,7 2023 4 -8,8 0,4 -1,4 0,3 0,9 8,3 3,6 5,2 2,6 2 2,3 2024 1,3 11,2 4,4 -1 0 -5 -3,8 -5,1 -2,2 -2,9 1,7 7 2025 1,2 -1,9 2,5 3,2 5 8,3 — — — — — —