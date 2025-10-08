Olay, dün akşam saatlerinde Havza ilçesinde meydana geldi. Atatürk’ü ilçeye davet eden heyet içinde yer alan Bayram Efendi’ye ait yaklaşık 200 yıllık konağın bahçesindeki kameriyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek 2 katlı ve 8 odalı konağa da sıçradı.

1,5 saatte söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatıldı.

Tarihi konak koruma altında

Yangının çıktığı yapı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Havza’daki ilk konaklama noktalarından biri olması nedeniyle büyük tarihi önem taşıyor. Konağın, 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.