Sakarya’nın Pamukova ilçesinde İstanbul’dan Denizli’ye gitmekte olan yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, 21 Haziran sabaha karşı saat 03.40 sıralarında D-650 Karayolu’nun Gökgöz Mahallesi mevkisinde, Bilecik istikametinde yaşandı. Asil Taş yönetimindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden Enes Yükselici idaresindeki 16 AOB 34 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR da önünde ilerleyen Ahmet Dereli’nin kullandığı 70 ACN 573 plakalı başka bir TIR’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen 13 yolcudan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

TIR sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle D-650 Karayolu’nun Bilecik yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.