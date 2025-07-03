Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, halkın temel gıda ihtiyaçlarına kolayca ve uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için Halk Ekmek Üretim Fabrikası’nı yeniden yapılandırdığını açıkladı.

Daha önce yalnızca Normal Ekmek ve Tam Buğday Unlu Köy Ekmeği üretimi yapılan fabrikada, şimdi birbirinden sağlıklı ve lezzetli yeni ekmek çeşitleri halkın beğenisine sunulurken, yeni üretimle birlikte Kepekli Ekmek, Ekşi Mayalı Çavdar Unlu Ekmek, Simit, Karışık Tahıllı Ekmek, Siyez Unlu Ekmek ve Karabuğday Unlu Ekmek gibi çeşitler raflardaki yerini aldı. Etimesgut Belediyesi, “Önce Halk” prensibiyle çıktığı yolda, her vatandaşın sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak için çalışıyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, “Her bir ekmeğimiz, daha sağlıklı nesiller ve daha adil bir yaşam için üretiliyor. Temel ihtiyaçlara erişimde kimsenin geri kalmamasını önemsiyoruz” dedi.

Etimesgut Halk Ekmek Fabrikası’ndan çıkan ürünler, hem kalite hem de çeşitlilik açısından vatandaşların sofralarında daha güçlü bir yer edinirken, uygun fiyat politikasıyla da aile bütçelerine destek oluyor.