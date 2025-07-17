Türkiye’nin hızlı servis restoran zinciri sektör lideri TAB Gıda güvencesi ile istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Popeyes®, Çankaya Aşkabat Caddesi’ndeki yeni restoranını hizmete açtı.

Louisiana’nın ünlü şefleri tarafından geliştirilen eşsiz lezzet formüllerini New Orleans’ın geleneksel lezzetleriyle bir araya getirerek eşsiz menüler sunan Popeyes®, yeni lezzet noktasında misafirlerini ağırlayacak.

Gıda işletmeciliği konusunda tüm çözümleri kendi bünyesinde sunan iş modeli ile dünyada benzersiz bir gıda ekosistemine sahip TAB Gıda, bünyesindeki markalara yatırım yapmak isteyen yatırımcılara, tedarik zinciri yönetimi, operasyonel ve pazarlama tecrübesinin yanı sıra satın alma gücünden faydalanma imkânı sağlıyor.