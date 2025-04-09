Türk Polis Teşkilatı'nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit polisler için mevlit programı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen anma töreni, Ulu Cami'de öğle namazı öncesinde gerçekleştirildi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutulurken ilahilerle şehitlerin ruhuna dualar edildi. Vali Ahmet Hamdi Usta, kentin güvenliği ve huzuru için emniyet teşkilatıyla birlikte çalıştıklarını belirterek, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun. Hizmetlerimizde vatandaşlarımızın desteğiyle daha güvenli bir Bingöl için çalışmaya devam edeceğizö dedi.

Programın ardından emniyet mensupları tarafından programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi. Şehitler için okunan duaların ardından program sona erdi.