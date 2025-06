Akra Otelleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) ulaşım sponsorluğunu üstlendiği festival, 14-31 Mayıs tarihlerinde caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Festivalin kapanışı, Fazıl Say'ın "Piyano Başında 50 Yıl" temalı konseriyle yapıldı. Say'a, caz aranjmanlarında davulcu Ferit Odman eşlik etti.

Fazıl Say, sahnede yaptığı konuşmada, "Ferit Odman gibi cazın büyük bir üstadı ve bu kadar yaratıcı bir sanatçıyla aynı sahnede olmak büyük mutluluk. Akra Hotel ailesinin caz festivali ile bu kente ve bizlere yaşattığı bu güzellikleri Türk kültür hayatına armağan etmeleri benim için büyük bir değer." ifadelerini kullandı.

Festivalde ayrıca, 17 albümü ve Grammy adaylığı bulunan trompetçi Ibrahim Maalouf, Grammy ödüllü vokalist ve multi-enstrümantalist Richard Bona, caz vokalinin önde gelen isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue, R&B, blues, pop ve cazı harmanlayan Melody Gardot, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara ile saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalist Fantine sahne aldı.

Dünyaca Ünlü Piyanist ve Besteci: Fazıl Say Kimdir?

Uluslararası başarılarıyla Türkiye'nin adını dünya sahnelerinde duyuran piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müzik alanında özgün yorumları ve besteleriyle dikkat çekiyor. Say, sanatıyla hem Batı klasik müziğini hem de Anadolu'nun ezgilerini buluşturarak kendine has bir tarz oluşturdu.

14 Ocak 1970 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Fazıl Say, müzik yeteneği küçük yaşta fark edilerek Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitim almaya başladı. Buradaki öğrenimini tamamladıktan sonra Düsseldorf ve Berlin'de eğitimini sürdürdü. 1994 yılında kazandığı Young Concert Artists yarışmasıyla uluslararası kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

New York'tan Tokyo'ya, Berlin'den Paris'e kadar dünyanın önde gelen konser salonlarında sahneye çıkan Say, solo performanslarının yanı sıra birçok önemli senfoni orkestrasıyla da çalıştı.

Sanatçı, bugüne dek “Nazım Oratoryosu”, “İstanbul Senfonisi” ve “Mezopotamya Senfonisi” gibi çok sayıda büyük çaplı yapıta imza attı. Nazım Hikmet, Metin Altıok ve Ahmet Arif gibi şairlerin şiirlerinden esinlenerek bestelediği eserleriyle de dikkat çekti.

Toplumsal meselelere karşı duyarlılığı ve sanatın evrensel bir dil olduğuna dair inancıyla tanınan Fazıl Say, aynı zamanda ifade özgürlüğü konularındaki görüşleriyle de kamuoyunda sıkça gündeme geliyor.

Say, bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldü. Avrupa Konseyi ve UNESCO gibi kurumlar tarafından onurlandırılan sanatçı, klasik müzik dünyasında hem yorumcu hem de besteci kimliğiyle öncü isimlerden biri olarak kabul ediliyor.