Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait bir mağaranın imha edildiğini ve burada çok sayıda silah, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon bölgesinde tespit edilen mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda, kullanılamaz hale getirilen mağarada 1 AT-4 tanksavar, 2 bomba atar, 1 RPG-7 roketatar ve 28 mühimmat, 1 Doçka makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği, 9 AK-47 piyade tüfeği ile 126 şarjör, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 PKMS makineli tüfek, 15 keskin nişancı şarjörü, 7 dürbün, 37 sevk fişeği, binlerce mühimmat, el bombaları, sis bombaları, bomba atar mühimmatı, göz yaşartıcı kapsüller, telsizler, çeşitli patlayıcılar ve infilaklı fitiller ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, operasyon sonrası imha edilerek terör örgütünün faaliyetlerine büyük darbe vuruldu.
"Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin bulunduğu mağarayı imha etti. Operasyonda ele geçirilen kapsamlı silah ve mühimmat listesi terörle mücadelede önemli başarıyı işaret ediyor.
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Kaynak: DHA
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