Bursa’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek 5 öğrenci, Yıldırım ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne belediye otobüsüyle gitmek istedi. Ancak yoğun trafik nedeniyle otobüs şoförü Ömer Şenen, öğrencileri sınav saatinden biraz geç okula getirebildi. Okul kapıları kapanınca görevliler, öğrencileri içeri almadı.

Öğrencilerin geç kalmasına sebep olan durumu fark eden otobüs şoförü, “Benim yüzümden geç kaldılar, trafik çok yoğundu” diyerek görevlilerle konuştu ve öğrencilerin sınava alınması için ricada bulundu. Görevlilerin kapıları yeniden açmasıyla 5 öğrenci hızla içeri girerek sınava katıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sınav merkezi önünde çocuklarını bekleyen veliler ise otobüs şoförüne alkışlarla teşekkür ederek destek verdi. Bu duyarlı davranış, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından büyük takdir topladı.