Karadeniz Bölgesi'nde üreticiler, aile üyeleri ya da işçilerle bahçelerde fındık toplamaya devam ediyor. Sıcak havada engebeli arazilerde hasat edilen fındık, kurutulmak üzere harmana serilmeye başlandı. Kuruyan fındığı yeşil dış kabuğundan ayırmak üzere patozlar, harmanlarda çalışıyor.

Fındık üreticisi de olan patozcu 50 yaşındaki Halis Koç, kızı Büşra ile kentin farklı noktalarında mesai harcıyor. Koç, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi'ndeki harmanda, 22 yaşındaki kızı Büşra Koç'un yardımıyla patoz işlemini gerçekleştirdi.

İki çocuk babası Halis Koç, AA muhabirine, ailesinin uzun yıllardır fındık üreticisi olduğunu söyledi.

Kendisinin de aynı yolda ilerlediğini, yaklaşık 6 yıldır da patozculuk yaptığını belirten Koç, 'İş yoğun olduğu zaman da kızım geliyor. Kızım patozun kurulması ve sökülmesi işlerini yaparak gece gündüz bana yardımcı oluyor. Aracı kullanıyor, yeri geldiğinde harmana da gidebiliyor.' dedi.

Koç, patozculuğun yorucu bir iş olduğunu, kızının desteği sayesinde işinin kolaylaştığını anlatarak, 'Patozu toplamada, sökmede, aracın ileri ve geri gitmesi gerektiği durumlarda yardım ediyor, gerektiği zaman muavinlik de yapıyor. Böylelikle bana yardımcı oluyor.' diye konuştu.

Günde 4-5 üreticinin harmanına gittiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

'Yeri geldiğinde bir günde 10 harmana da gidiyoruz. İnsanın yakınıyla çalışması güzel. Her zaman aile şirketi gibi devam ediyoruz. Kızımla çalışmak bana mutluluk veriyor. Her zaman gece gündüz bana yardımcı oluyor. İşçi tuttuğun zaman saati geldiğinde gidiyor, kızımın saati gelse de gitme şansı olmuyor.'

'Hem babama yardım ediyorum hem birlikte kazanç sağlıyoruz'

Büşra Koç ise çocukluk yıllarından beri fındık hasadıyla uğraştığını söyledi.

Kendilerine ait bahçede ailesiyle fındık topladığını anlatan Koç, 'Babam bu mesleğin içindeydi. Ben de birkaç kere babamla işe gittim. Aslında bu işi merak ettim. Patozculuk yapmak ve öğrenmek de hoşuma gitti.' ifadesini kullandı.

Koç, merak ederek başladığı işi severek yaptığını, babasına destek olduğu için de kendisini mutlu hissettiğini dile getirdi.

Hasat dönemi itibarıyla üreticilerin fındığının bulunduğu harmanlara gittiklerini belirten Büşra Koç, şöyle devam etti:

'Babama çok yardımım dokunuyor. Babamın yetişemediği yerde ben devralıyorum. Aracı kullanmayı da öğrendim. Bu benim için de babam için de iyi oldu. İlk olarak harmana geliyoruz, patozu kuruyoruz. Harmanın şekline, biçimine göre patozu ayarlıyoruz. Patoz kurulumu sırasında üretici de bize yardımcı oluyor. Biz de patoz çalışırken onlara yardımcı oluyoruz. Çoğu zaman çuvallara bakıyorum. Mesela 'Patoz tıkanıyor mu?' diye de bakıyorum çünkü fındığı çok hızlı verdiklerinde patoz bazen tıkanabiliyor.'

Koç, yaklaşık 4 yıldır babasıyla çalıştığını ifade ederek, 'Çoğu zaman geliyorum ve babama bu konuda destek oluyorum. Bu durum bana mutluluk veriyor. Hem babama yardım ediyorum hem birlikte kazanç sağlıyoruz.' dedi.