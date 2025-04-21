Katolik dünyası yeni bir döneme hazırlanıyor! Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan’da “sede vacante” yani "boş makam" dönemi resmen başladı. Artık tüm gözler, Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani liderinin kim olacağına çevrilmiş durumda. Peki Papa ne demek, nasıl seçilir, Katolik olmak şart mı, yeni Papa kim olabilir? İşte Papalık seçim sürecine ve güçlü adaylara dair tüm merak edilenler...

Papa Kimdir ve Ne Anlama Gelir?

Papa, Roma Katolik Kilisesi'nin en yüksek dini lideri, aynı zamanda Vatikan Devleti'nin başkanıdır. Latince kökenli “Papa” kelimesi, “baba” anlamına gelir ve Hristiyan dünyasında ruhani bir rehberliği temsil eder. Papa, Katolik inancına göre İsa'nın havarisi Petrus’un halefidir. Dolayısıyla, seçilen Papa sadece Vatikan’ın değil, milyarlarca Katoliğin ruhani lideri olur.

Yeni Papa Nasıl Seçiliyor?

Papa’nın ölümüyle birlikte seçim süreci de başlar. Vatikan’daki Sistine Şapeli’nde toplanan 80 yaş altındaki 120 kardinal, dünyanın dört bir yanından gelerek “Conclave” adı verilen gizli oturumlarda oy kullanır. Seçim sırasında tüm dış dünyayla iletişim kesilir, elektronik dinlemeye karşı önlemler alınır. Her kardinal oyunu gizli şekilde kullanır ve bu oyların üçte ikisini alan aday, yeni Papa olarak ilan edilir.

Seçim sonuçlandıktan sonra beyaz duman yükselir, Aziz Petrus Bazilikası’nın çanları çalar ve yeni Papa, “Habemus Papam!” (“Bir Papamız var!”) anonsuyla dünyaya tanıtılır. Ardından seçilen Papa balkona çıkar ve halka hitap ederek ilk mesajını verir.

Katolik Olmak Şart Mı? Herkes Papa Olabilir Mi?

Teknik olarak her vaftiz edilmiş Katolik erkek Papa seçilebilir. Ancak yüzyıllardır bu görev yalnızca kardinaller arasından biri tarafından üstleniliyor. Dolayısıyla, pratikte Papa seçilmek için kardinal olmak neredeyse zorunlu bir koşul haline gelmiş durumda. Kadınlar ise Katolik Kilisesi’nde rahiplik dahil üst düzey görevlere getirilmediğinden Papa olamıyor.

Yeni Papa Kim Olacak? Öne Çıkan Adaylar Kimler?

Papa Francis’in ölümünün ardından “papabili” adı verilen olası adaylar gündeme geldi. İşte Katolik dünyasında ismi geçen en güçlü isimler:

Pietro Parolin (İtalya): Vatikan’ın eski Devlet Sekreteri. Diplomatik becerileri ve ılımlı görüşleriyle öne çıkıyor.

Peter Turkson (Gana): İlk siyah Papa olma ihtimali taşıyan kardinal. Sosyal adalet ve yoksulluk konularındaki çalışmalarıyla biliniyor.

Luis Antonio Tagle (Filipinler): Papa seçilirse ilk Asyalı Papa olacak. Reform yanlısı görüşleri ve iletişimi güçlü duruşuyla dikkat çekiyor.

Robert Sarah (Fransız Ginesi): Muhafazakâr görüşleriyle bilinen 79 yaşındaki kardinalin yaşı seçilmesi önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Peter Erdo (Macaristan): Doğu Avrupa’dan gelen güçlü bir aday. Komünist rejim karşıtlığı ve Katolik değerlerine olan sadakatiyle tanınıyor.

Matteo Zuppi (İtalya): Barışçıl kimliği ve Ukrayna diplomatik görevleriyle öne çıkan bir başka İtalyan aday.

Mario Grech (Malta): Vatikan’ın iç işleyişinde önemli görevlerde bulunmuş bir isim.

Jose Tolentino (Portekiz): Teolojik birikimiyle dikkat çeken bir diğer Avrupalı aday.

Yeni Papa Ne Zaman Seçilecek?

Papa Francis’in ölümünün ardından genellikle 10-15 gün içerisinde yeni Papa seçiliyor. Bu süreçte kardinaller bir araya gelerek ayinler eşliğinde karar veriyor. Şayet ilk turlarda uzlaşma sağlanamazsa seçim birkaç hafta sürebiliyor. En uzun süren Papalık seçimlerinin ise tarihte aylar, hatta yıllar aldığı biliniyor.