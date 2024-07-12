İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur Şişli, Kağıthane ve Sarıyer'de etkili oldu. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde aniden bastıran yağmurda aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bir taksiye daha sonra da refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kağıthane Türkan Sokak üzerinde ise park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, otomobile zarar verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı.