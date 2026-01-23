ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 80 soruluk test formatında ve 180 dakika süreyle uygulanacak. Ek süreye ihtiyaç duyan engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik bilgileri eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

5 Bin 277 aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 yılının ilk e-YDS sınavına toplam 5 bin 277 adayın başvurduğunu açıkladı. Sınavda emniyet personeli dahil 316 kişi görev yapacak.

Ersoy, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Cumartesi günü bu yılın ilk sınavını İngilizce dilinde düzenleyeceğiz. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 2026 Sınav Takvimi’nde farklı yabancı dillerde uygulanacak 12 Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim.”

Sınava katılacak adaylar, sınav saatinden önce sınav salonlarına gelerek kimlik ve sınav hazırlıklarını tamamlamalı.