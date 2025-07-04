OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği’nin (ORSİAD) 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ORSİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi. OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ile Dış İlişkiler Koordinatörü Hamza Akca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katıldığı genel kurulda mevcut Başkan Levent Çamur, tek aday olarak katıldığı seçimde bir kez daha üyelerin güvenini alarak yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan ORSİAD Başkanı Levent Çamur, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “ORSİAD olarak her zaman üretimin, yatırımın ve istihdamın destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ankara sanayicisi güçlüdür, dirençlidir, vizyon sahibidir. Bizler sadece üretmiyor, aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına, gençlerimize istihdam yaratılmasına ve ihracatın büyütülmesine katkı sunuyoruz. Özellikle OSTİM, İvedik ve Sincan Organize Sanayi Bölgeleri, sadece Ankara'nın değil, Türkiye’nin de üretim üssü konumundadır. Bu bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerimiz savunma sanayinden makine üretimine, otomotivden medikal cihazlara kadar birçok sektörde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmakta, katma değerli üretimle Türkiye ekonomisinin büyümesine yön vermektedir. Bugün OSTİM’deki bir atölyeden çıkan parça, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. İvedik OSB’de geliştirilen teknolojiler, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunuyor. Sincan OSB’deki büyük ölçekli üretim tesisleri, hem istihdam sağlıyor hem de Türkiye’nin sanayi altyapısını güçlendiriyor.

Bu üç OSB, sadece üretim değil, aynı zamanda istihdam, ihracat ve Ar-Ge anlamında da ciddi bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin farkında olarak, iş dünyası temsilcileriyle daha fazla dayanışma içinde olacağız. Yerel gücü ulusal güce dönüştürecek adımları hep birlikte atacağız. İçinden geçtiğimiz zorlu ekonomik koşullarda bile, sanayiciler olarak ülkemize olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bu inançla çalışmayı, üretmeyi, yeni pazarlara açılmayı sürdürüyoruz. ORSİAD çatısı altında her bir üyemizin sesini daha da güçlü duyurmak, daha fazla proje üretmek ve ortak fayda yaratmak için çalışacağız. Yeni dönemde, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konuları önceliklerimiz arasına alarak çağın gereklerine uygun adımlar atacağız.

Ayrıca sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Bu yıl üyelerimiz adına Orman Genel Müdürlüğü'ne kişi başı 1 fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu sadece bir başlangıç. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. ORSİAD, yalnızca sanayicilerin değil, aynı zamanda topluma değer katan bir yapı olma yolunda ilerliyor. Hep birlikte daha güçlü, daha üretken ve daha etkili bir sivil toplum örgütü olacağımıza inancım tam.”

Levent Çamur konuşmasını, “Yeni dönem hepimiz için hayırlı olsun. Katkı sunan, destek veren tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum,” sözleriyle tamamladı.

Toplantının ardından ORSİAD’ın yeni yönetim kadrosu belirlenerek görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

Yönetim Kurulu:

Başkan: Levent Çamur

Başkan Yardımcısı: Bilal Güneş

Başkan Yardımcısı: Mehmet Duman

Genel Sekreter: Muhammet Salih Beriş

Sayman: Ahmet Uğur Erzurum

Üye: Talip Işık

Üye: Ömer Ünsal

Üye: Abdullah Aybars Göztepe

Üye: Haşim Yılmazcan

Denetim Kurulu:

Hamza Akca

İsmail Aydın

Yaşar Akan

Danışma ve Disiplin Kurulu:

Birol Duygu

Nedret Yener

Musa Ertunç

İsmail Erdoğan

Burcu Erdoğan Kaya

Celal Aydın