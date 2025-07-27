çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında çıkan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerden 3'ünün tutuklandığını, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınların çıkış nedenleri ve şüphelilerle ilgili detaylı bilgi paylaştı:

Sakarya'nın Hendek ilçesi Kocatöngel Mahallesi'nde , 22 Temmuz'da çıkan ve aynı gün kontrol altına alınan orman yangınının, tarla temizliği için yakılan ateşin ormana sıçraması sonucu çıktığı tespit edildi. Olayla ilgili M.Ç. ve N.O. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesi'nde , aynı tarihte çıkan yangının ise A.B. isimli şahsın eski yatağını yakmak istemesi sonucu ormana sıçrayan alevlerle başladığı belirlendi. A.B. tutuklandı.

Karabük’ün Ovacık ilçesi Kışla Köyü'nde , 23 Temmuz’da başlayan ve 26 Temmuz’da söndürülen yangının çıktığı bölgede B.K. isimli şahsın bulunduğu saptandı. B.K. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir Savaştepe Karaçam Mahallesi'nde, 25 Temmuz’da çıkan yangının bir işletmede yapılan temizlik sırasında yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı kaydedildi. Yangın mahallinde bulunan N.A., H.S. ve M.S. gözaltına alındı. Bu kişilerden 2’si tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Sıcak yaz günlerinde orman yangınlarını önlemek adına vatandaşlarımızın çok daha dikkatli ve sorumlu davranması gerekiyor. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Yetkililer, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin artırıldığını ve ihmali olanlara yönelik yasal sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.