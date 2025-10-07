Kaza, saat 16.30 sıralarında Ünye ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gümüş, kendisine ait fındık arazisinde kestiği kütükleri, patpatın römorkuna yükleyerek makara sistemi ile çektiği sırada halat koptu. Halatın kopması sonucu Ali Gümüş’ün kontrolünü yitirdiği patpat, yaklaşık 30 metre yükseklikten araziye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ve ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Gümüş’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Gümüş'ün cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA