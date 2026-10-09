TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Sivil Toplum Buluşması Programı’nda kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Konuşmasında siyasetin işlevsiz gösterilmeye çalışıldığını belirten Kurtulmuş, Türkiye siyasetinin ülkenin önemli sorunlarını çözme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına işaret ederek komisyonun performansının bu kapasiteyi ortaya koyduğunu ifade etti. Sivil toplumun toplum hayatındaki önemine de değindi ve Konya’daki kuruluşların çalışmalarını takdir etti.

Filistin halkına destek mesajı verdi

İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara değinen Başkan Kurtulmuş, bölgede yaşanan insani dramın devam ettiğini belirtti. Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik baskıların sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, uluslararası toplumun yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirdi.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Gazze’ye yardım ulaştırmak için önemli çaba gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, bazı yardımların bölgeye ulaştırılamadığını söyledi. Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması yönündeki desteğin süreceğini kaydetti.

“Arz-ı mevud hayalleri gerçekleşmeyecek”

İsrail’in yayılmacı politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanı, geçmişte komplo teorisi olarak görülen bazı iddiaların bugün bölgedeki gelişmelerle yeniden tartışıldığını söyledi. Siyonist rejimin Nil’den Fırat’a uzanan toprakları kapsayan hedeflerine ulaşmaya çalıştığını öne sürerek Türkiye’nin bu tür girişimlere karşı duracağını ifade etti.

Bölge halklarının ayrıştırılmaya çalışıldığını belirten Kurtulmuş, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından bu yana bölgede “böl, parçala ve yönet” anlayışının uygulandığını savundu. Kurtulmuş, bölge ülkelerinin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, halkların emperyalist projelerin parçası olmadan barış içinde yaşaması gerektiğini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis vurgusu

Türkiye’nin terörü sona erdirmek ve kalıcı barışı sağlamak amacıyla harekete geçtiğini belirten Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının demokratik süreç açısından önemli olduğunu söyledi.

“Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun”un 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesine değinen Kurtulmuş, ortaya çıkan desteğin Türkiye’nin siyasi iradesini ve uluslararası alandaki gücünü gösterdiğini ifade etti. Komisyon raporunun sürecin önünü açtığını belirten Kurtulmuş, yasanın da bu yöndeki adımları güçlendirdiğini kaydetti.

Yasanın uygulanması için üç güvenceye dikkat çekti

Yasanın hazırlanması sırasında her kelimenin titizlikle ele alındığını söyleyen Numan Kurtulmuş, düzenlemede şehitlerin ve gazilerin hassasiyetlerini zedeleyecek herhangi bir unsur bulunmadığını ifade etti. Sürecin güvenli şekilde ilerlemesi için üç temel güvence oluşturulduğunu belirtti.

Kurtulmuş’un açıklamasına göre ilk güvence, terör örgütünün silah bıraktığının ve kendisini feshettiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmesi olacak. İkinci güvence, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan üst kurulun süreci takip etmesi. Üçüncü adım ise Meclis’te grubu bulunan partilerin katılımıyla kurulması planlanan izleme komisyonu olacak.

“Çatışma değil barış ve kardeşlik istiyoruz”

Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca ülke içinde değil, bölge genelinde de barışın güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden TBMM Başkanı, Irak ve Suriye’deki gelişmelere de değindi. Sürecin tamamlanmasıyla Türkiye’nin önündeki önemli sorunlardan birinin geride bırakılmasını umduğunu belirtti.

Kurtulmuş, “Biz çatışma değil barış istiyoruz, biz kardeşlik istiyoruz, biz tekrar birlik ve bütünlük istiyoruz” sözleriyle sürecin hedefini özetledi. Terör nedeniyle yaşanan acıların sona ermesini temenni eden Kurtulmuş, Türkiye’nin geleceğe güvenle ilerlemesi için toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Hasan Ekici, Mehmet Baykan, Meryem Göka, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer ve Ziya Altunyaldız ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.