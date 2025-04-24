Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" statüsüne sahip olan Hafik Gölü, nadir görülen kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak, nesli tehlike altında bulunan iki turna kuşu göl çevresinde yiyecek ararken görüntülendi.

Turnaların ayaklarında uydu verici bulunduğu tahmin ediliyor. Bu vericilerin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında takıldığı ve turnaların göç yolları ile üreme ve kışlama alanlarının izlenmesine yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Hafik ilçe merkezine yalnızca 2 kilometre uzaklıkta yer alan göl, doğal yapısı sayesinde sadece turnalara değil; yaban kazı, angıt, sakarmeke, bahri, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, leylek, martı, kırlangıç, sumru ve kızıl bacak gibi pek çok göçmen kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Uzmanlar, bu gibi alanların korunmasının ve gözlem altında tutulmasının Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Hafik Gölü çevresindeki biyolojik çeşitlilik, kuş gözlemcileri ve doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Muhabir: Muzaffer Akyüz