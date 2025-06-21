Günyüzü Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen kongrede konuşan BBP Genel Başkanı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert dille eleştirerek, şu sözlerle tepki gösterdi:

“İsrail Gazze’yi bombalıyor, Lübnan’a saldırıyor, Suriye’ye saldırıyor. Kimse ‘dur’ diyemiyor. Sadece Türkiye konuşuyor. Diğer İslam ülkeleri sus pus. Çünkü o ülkelerin liderleri kendi koltuklarını korumanın derdinde.”

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap ülkelerinin sessizliğini de eleştiren Destici, “Sadece Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı konuşuyor. Diğerleri ağızlarını bile açamıyor” diye konuştu.

"Amerika Olmasa İsrail Kapısından Çıkamaz"

Mustafa Destici, İsrail’in İran’a saldırılarına da değinerek, şunları söyledi:

“İsrail İran’ı bombalıyor. İran karşılık verdi, ilk defa böyle bir şey gördüm. İnşallah daha beter olsunlar. Amerika, İngiltere, Fransa gibi batılı devletler destek vermese İsrail kapısından bile çıkamaz.”

Nükleer silah tartışmasına da dikkat çeken Destici, “Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan nükleer silah yapıyor. Onlara helal, ama İran yapınca haram. Türkiye yapınca haram. Böyle bir çifte standart olamaz. Biz de yapacağız” ifadelerini kullandı.

Günyüzü’nde BBP Kongresi ve Açılış

Kongre sonunda Burhan Özkara yeniden BBP Günyüzü İlçe Başkanı seçildi. Program kapsamında, Mustafa Destici’nin adını taşıyan çocuk parkının açılışı da gerçekleştirildi.

Etkinliğe Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Belediye Başkanı Hidayet Özmen, BBP İl Başkanı Taha Baksan ve çok sayıda partili katıldı.