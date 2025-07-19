Tutuklu bulunan Murat Çalık’ın ablası, gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’na seslendi: “Merhamete ve vicdana davet ediyorum."

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla tutuklanan Murat Çalık’ın sağlık durumu kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor. Çalık’ın ablası, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada gözyaşlarına hâkim olamadı.

“Adalet Bakanım, Cumhurbaşkanım, yalvarıyorum size. Kardeşim iyi değil. Merhamete ve vicdana davet ediyorum. Daha da bir şey diyemiyorum,” diyerek yaşadığı çaresizliği dile getiren abla, adaletin sadece hukukla değil vicdanla da sağlanabileceğini vurguladı.

Murat Çalık’ın ailesi, sağlık sorunları nedeniyle tedavi sürecinin cezaevi şartlarında sürdürülemeyeceğini savunarak yetkililerden insani bir adım bekliyor.