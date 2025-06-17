Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığımız Sportif Direktör Tolga Tağ ile yeniden anlaşmaya varmıştır. Kendisine görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

Muğlaspor, deneyimli sportif direktörün liderliğinde yeni sezona güçlü bir kadro ile hazırlanmayı hedefliyor. Taraftarlar, kulübün transfer hareketliliğini ve 2. Lig serüveninde iddialı bir takım kurmasını heyecanla bekliyor.