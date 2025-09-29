Kaza, saat 01.30 sıralarında Aydın-Muğla karayolunda gerçekleşti. Milas-Bodrum Havalimanı’ndan yolcuları Menteşe’ye getiren İskender Aslan idaresindeki 48 APN 258 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi ve metrelerce sürüklendi.

Olay Yeri ve Müdahale

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İskender Aslan ve 4 yolcu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.