Kaza, 18 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ACB 177 plakalı otomobil, Mehmet Emin Duman'ın (21) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duman, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duman, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Duman, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duman'ın hayati tehlikesi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA