Yarı finalde beş kez şampiyon olan İspanyol devi Real Madrid’i 4-0’lık net bir skorla eleyen PSG, kulüp tarihinin ilk Kulüpler Dünya Kupası zaferine ulaşmak istiyor. Teknik direktör Luis Enrique yönetiminde; Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG, sezonun beşinci kupasını müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Rakibi Chelsea ise geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olarak turnuvaya katılmıştı. Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki İngiliz ekibi, yarı finalde Brezilya temsilcisi Fluminense’yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Chelsea, 2021-2022 sezonunda Palmeiras’ı 2-1 yenerek ilk kez bu kupayı kazanmıştı. Şimdi gözler ikinci şampiyonlukta.

Final öncesi tüm gözler MetLife Stadyumu’na çevrildi. İki güçlü takımın mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya aday.