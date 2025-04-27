Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile Bursa'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Pazartesi günü rüzgarın etkisinin biraz daha artarak yer yer 80 km/saat hızlara ulaşması tahmin ediliyor. Bu kuvvetli rüzgar ve fırtına, önümüzdeki 3 gün boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Ulaşımda Aksamalar ve Çatı Uçmalarına Dikkat!

Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Marmara'da beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle açık alanlarda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Tedbirli Olunması Gerekiyor

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunarak, vatandaşların fırtına sırasında dışarıda bulunan eşyalarını güvenli bir yere almalarını, çatı gibi yüksek yerlerden uzak durmalarını ve seyahat planlarını gözden geçirmelerini tavsiye etti.

Fırtınanın Etkisi Salı Günü Azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara'da etkili olan fırtınanın salı günü itibariyle etkisini kaybetmesini bekliyor. Ancak, fırtınanın başladığı ilk günden itibaren alınacak önlemler, olası can ve mal kayıplarını engellemek açısından büyük önem taşıyor.

Vatandaşlardan Tedbirli Olmaları İsteniyor

Fırtına nedeniyle olabilecek tüm olumsuzluklara karşı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Özellikle rüzgarın etkisini artırması beklenen bölgelerde yaşayanların, tedbirli olmaları önem taşıyor.

Özetle; Batı Karadeniz ve Marmara'da etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olunmalı, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklar için gerekli tedbirler alınmalıdır.