Kadıköy'deki bit pazarında alışveriş yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davada sanıklar bugün hakim karşısına çıkıyor. Dava, Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

Duruşma öncesinde, aileye destek vermek amacıyla salona gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar, adliye binası önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Olay, 24 Ocak Cuma günü sabah saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadelerine göre, bisikletli bir grup ile tartışmaya girdi.

Çevredekilerin araya girmesiyle grup dağıldı, ancak Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için pazara gitmeye devam etti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi, tartıştığı gruptan olduğu iddia edilen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

Yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. 15 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin soruşturma sonunda, 15 yaşındaki B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bugün görülecek davada, sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılacak. Duruşma sırasında avukatlar, katılma talepleri nedeniyle güvenlik görevlileriyle kısa bir gerginlik yaşadı.