Yürüyüş, Atatürk Bulvarı boyunca cep telefonu ışıkları eşliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, “Ahmet için tek yürek” ve “Oflular seni unutmayacak” yazılı pankartlar taşıyarak hem genç yaşta yaşamını yitiren Minguzzi’yi andı hem de şiddete karşı tepkilerini dile getirdi. Gazze'de yaşananlara da dikkat çekilen yürüyüşte, barış ve adalet vurgusu ön plana çıktı.

Başkan Sarıalioğlu: Ahmet’in Adı Of’ta Yaşatılacak

Yürüyüşe katılan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Mattia Ahmet Minguzzi’nin isminin ilçe genelinde bir sokakta ve plaj voleybol turnuvasında yaşatılacağını açıkladı. Başkan Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kıymetli evladımız Ahmet Minguzzi'yi anmak ve Gazze’deki mazlumların sesi olmak amacıyla annesi Yasemin Hanım ve babası Andrea Bey'in katılımıyla anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ahmet'in adı, gönüllerimizde ve Of'ta daima yaşayacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve adli makamların titiz çalışmasıyla adaletin yerini bulacağına inanıyoruz.”

Anne Minguzzi: “Çocuklar İçin Asla Durmayacağım”

Gözyaşları içinde yürüyüşe katılan anne Yasemin Minguzzi, acısını şu sözlerle dile getirdi:

“Acımız büyük, mücadelemiz de büyük. Çocuklar için, onların geleceği için asla durmayacağım.”

Baba Minguzzi: “Ahmet Burayı Çok Seviyordu”

Baba Andrea Minguzzi ise gösterilen destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ahmet burayı çok seviyordu. Bize gösterilen destek, acımıza rağmen onur verici. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi.