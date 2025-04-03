ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mart ayında %3,91 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise %75,20 olarak gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında %5,68 oranında artış gösterdi.

29 Şubat 2024 - 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki günlük fiyat değişimlerine dayanarak hesaplanan ENAGrup Fiyat Endeksi, aylık bazda %5,68 yükseldi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) %124,63 oranında arttı.

31 Mart 2023 - 31 Mart 2024 dönemine ait günlük fiyat değişimlerinden elde edilen verilere göre, ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %124,63 yükseldi.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ile TÜİK’in ana harcama gruplarına göre enflasyon oranları karşılaştırıldığında, alt gruplara ait enflasyon oranları grafik üzerinde gösterilmektedir.

TÜİK’in belirlediği alt gruplar baz alındığında, Mart ayında en fazla düşüş %0,64 ile Haberleşme sektöründe, en yüksek artış ise %10,32 ile Giyim ve Ayakkabı grubunda gerçekleşti.