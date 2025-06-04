Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta 2025 yılı ihracat rakamları yükselişini sürdürüyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak–31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye’den toplam 126 bin 611 ton fındık ihraç edildi. Bu ihracattan elde edilen gelir ise 1 milyar 41 milyon dolar olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan fındık ihracatı 125 bin 467 ton seviyesinde gerçekleşmişti ve karşılığında 1 milyar 13 milyon dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Böylece 2025’in ilk beş ayında, geçen yıla kıyasla hem ihracat miktarında hem de elde edilen döviz gelirinde artış yaşandı.

Uzmanlar, fındık ihracatında yaşanan bu artışın başta Avrupa olmak üzere küresel pazarda Türk fındığına olan talebin sürdüğünü gösterdiğini belirtiyor. Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini tek başına karşılıyor ve bu alanda lider konumda bulunuyor.

Fındık ihracatındaki bu pozitif tablo, hem üreticilerin hem de ihracatçı firmaların yüzünü güldürürken, 2025 yılı sonunda hedeflenen toplam ihracat gelirinin 2 milyar doları aşması bekleniyor.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yetkilileri, sürdürülebilir üretim ve kaliteli ürün politikasının ihracat başarısında kilit rol oynadığını vurgularken, yeni pazarlara açılmak için tanıtım faaliyetlerinin de hızla devam ettiğini bildirdi.