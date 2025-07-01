28 Haziran sabahı saat 11.30 civarında başlayan Akhisar Karaköy Mahallesi’ndeki orman yangını için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri ve 31 iş makinesiyle toplamda 879 personeli bölgeye sevk etti. Havadan ve karadan yoğun müdahale devam ederken, 12 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Gece görüşlü helikopterler sabaha kadar yangına müdahale etti. Jandarma, yangınla ilgili şüpheli olarak arıcılık yapan Doğan Barca’yı gözaltına alıp tutukladı.

Ahmetli Dereköy Mahallesi’nde Orman Yangını Büyüyor

Dün saat 17.30 sularında Dereköy Mahallesi yakınındaki çöplük alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler Salihli ilçesi sınırlarına kadar ilerledi. Matdere Mahallesi ve Salihli’ye bağlı Çaypınar ile Mersindere mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşlar güvenli bölgelere taşınırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı’na nakledildi. Yangına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale devam ediyor.

Kula Encekler Mahallesi’nde Yangın ve Tahliyeler

Kula ilçesi Encekler Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Hava müdahalesi gece kararmasıyla sona ererken, karadan çalışmalar aralıksız sürüyor. 30 haneli Çomaklı Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Sabah saatlerinden itibaren 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.