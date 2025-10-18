Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, 2 gün önce işe başladığı şantiyede rahatsızlanan işçi Derviş Sontay (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Taştepe Mahallesi’nde bulunan toplu konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Henüz iki gün önce işe başladığı öğrenilen Derviş Sontay, çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sontay, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.