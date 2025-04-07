Arıkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, kurultay sonuçlarının CHP ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, kurultay sonuçlarının CHP ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.— Mahmut Arıkan (@mahmutarikansp) April 6, 2025
Editör: Haber Merkezi