Arıkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda Genel Başkanlık görevine yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyor, kurultay sonuçlarının CHP ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum."

CHP'den 'Denge ve Dayanışma Listesi' CHP'den 'Denge ve Dayanışma Listesi'

Editör: Haber Merkezi