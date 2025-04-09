Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27 Marttan beri tutuklu olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a ev hapsi kararı verilmesi konusunda konuştu.

"Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Başkan Yavaş'ın Mahir Polat'a ilişkin açıklaması şöyle:" Tutuklu yargılamanın istisna olduğu hukuk sistemimizde, Mahir Polat hakkında sağlık durumu gözetilerek verilen ev hapsi kararını geç de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Adaletin, insan haklarının ve vicdanın üstün geldiği bir Türkiye umuduyla." ifadelerini kullandı.