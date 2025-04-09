İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, silahlı terör örgütüne yardım suçundan 23 Mart tarihinden bu yana tutukluydu. Polat'a konutu terk etmeme sebebiyle ev hapsi kararı verildi.

Mahir Polat Kimdir?

1975 yılında Gaziantep’te doğdu. İlkokulu Bayburt’ta, ortaokul ve liseyi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde okudu. 1995’te Trakya Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İzmir’e taşındı.

Yüksek lisansını İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Uluslararası Politik Ekonomi alanında yaptı. Bu süreçte, kooperatifler ile yerel yönetimlerin birlikte çalışmasının sosyal ve ekonomik etkileri üzerine bir tez hazırladı. Ayrıca Ortadoğu siyaseti ve enerji politikalarıyla ilgilendi, özellikle Libya üzerine çeşitli çalışmalar yürüttü.