Akaryakıta bir zam daha geldi. Bu kez zam, LPG’ye yapıldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG’nin litre fiyatına 42 kuruş zam geldi.

Zamlı tarife, 25 Temmuz gecesinden itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. Böylece otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 21 lira 32 kuruşa, Ankara'da 21 lira 84 kuruşa, İzmir’de ise 21 lira 60 kuruşa yükselecek. Enerji sektöründeki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda motorin ve benzine de zam gelmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ya da resmi kurumlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak fiyatlar, dağıtım firmalarına ve illere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı İçeriği Görüntüle