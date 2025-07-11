Bakan Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanması dolayısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük bir heyecanla beklediğiniz LGS sonuçları bugün açıklandı. Bir yıl boyunca gösterdiğiniz özverili çalışmaların ve harcadığınız emeğin karşılığını nihayet aldınız. Unutmayın, bizim için her biriniz çok kıymetlisiniz.

Şimdi, hak ettiğiniz dinlenmenin tadını çıkarma zamanı. Yaz tatilinin keyfini çıkarın, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirin. Emeğinizin karşılığını en iyi şekilde almanızı diliyorum.”

LGS Sonuçları MEB’in Resmi Sitesinden Sorgulanabiliyor

2025 LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını öğrenebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler, tercih sürecine çevrildi.