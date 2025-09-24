Diyarbakır’ın Sur ilçesinde çarşaf giyerek kuyumcuya giren 3 kadın, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanıp vitrinden yaklaşık 2,5 kilo altın çaldı. Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla olaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Olay, 20 Eylül sabahı Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen kadınlar, sahibinin dikkatini dağıttıktan sonra vitrindeki altınları alarak hızla uzaklaştı. Durumu fark eden kuyumcu polise ihbarda bulundu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 76 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin 3’ü erkek, 5’i kadın olmak üzere 8 kişi olduğunu ve 2 araç kullandıklarını tespit etti. Şüpheliler, kurulan uygulama noktalarında yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulamada çelişkili ifadeler veren zanlıların, hırsızlıkta kullandıkları çarşaflarla yakalandığı ortaya çıktı. İncelemelerde şüphelilerden birinin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve grubun Denizli’de de 350 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altınların bir bölümü kuyumcuya teslim edildi.