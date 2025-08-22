Dünyanın en değerli 10 sigorta şirketinin toplam piyasa değeri, 20 Ağustos itibarıyla yıl başından bu yana yüzde 3,9'luk düşüşle 57,3 milyar dolar değer kaybederek 1 trilyon 397,5 milyar dolar olurken, lider haricindeki 9 şirketin toplam değeri yüzde 13,8 artışla 136,5 milyar dolar artış gösterdi.

AA muhabirinin companiesmarketcap.com verilerinden derlediği bilgilere göre, piyasa değerine göre dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin büyüklük ve sıralamalarında 2024 yıl sonundan bu yana değişimler yaşandı.

Söz konusu şirketlerin toplam piyasa değeri, 2024 sonunda 1 trilyon 454,7 milyar dolarken 20 Ağustos 2025 itibarıyla yüzde 3,9 azalışla 1 trilyon 397,5 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, yüzde 41,3 düşüşle 193,8 milyar dolar kaybeden lider UnitedHealth hariç tutulduğunda listenin geri kalanının toplam piyasa değerinin yüzde 13,8 kazançla 136,5 milyar dolar artış kaydetmesi dikkati çekti.

UnitedHealth zirvedeki yerini korurken, Allianz listede ikinci sıraya yükseldi

Bu dönemde piyasa değeri en yüksek sigorta şirketi UnitedHealth, kan kaybetmesine rağmen 275,5 milyar dolarla zirvede yer alırken, 167,9 milyar dolar ile Allianz SE ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıraya ise 146,9 milyar dolarlık değerle Progressive yerleşti.

Allianz SE, geçen yılın sonundaki 118,8 milyar dolarlık piyasa değerinden yüzde 41,3 artışla dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi. Progressive ise yüzde 4,1'lik artışa rağmen 1 basamak gerileyerek üçüncü sırada bulundu.

Listede dördüncü sırayı 143,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle China Life Insurance, beşinci sırayı ise 142,1 milyar dolarla Ping An Insurance aldı. İlk 5'teki şirketler piyasa değeri açısından kendi aralarında yer değiştirse de en değerli 5 küresel sigorta firması aynı kaldı.

UnitedHealth en çok kaybeden sigorta devi oldu

Bu dönemde sıralama ve değer değişimlerine etki eden haber akışları öne çıktı. Kasım 2024'te rekor seviyeye ulaşan UnitedHealth hisseleri, aralık ayında UnitedHealthcare Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'ın bir silahlı saldırıda öldürülmesiyle sert düşüşe geçmişti.

Sağlık sigortası sektörüne yönelik bir protesto niteliği taşıdığı değerlendirilen olay, sektöre dair kamuoyundaki memnuniyetsizlik tartışmalarını da alevlendirmişti.

Bu yılın ilk aylarında da hisselerdeki satış baskısı devam ederken, şirketin nisanda kar tahminini aşağı çekmesiyle, hisselerde 25 yılın en sert günlük kaybı görüldü.

Şirket, ayrıca mayısta tıbbi maliyetlerin beklentilerin üzerinde seyretmesi nedeniyle 2025 öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Aynı dönemde CEO Andrew Witty'nin ani istifası da satış baskısını körükledi.

Şirketin 2008'den bu yana ilk kez beklentilerin altında kalan kar açıklamasının ardından, Witty'nin yerine CEO koltuğuna Stephen Hemsley oturdu.

Ayrıca, UnitedHealth, temmuzda ABD Adalet Bakanlığı tarafından cezai ve hukuki soruşturma altında olduğunu açıkladı. Bu gelişme, şirket için çalkantılı geçen yılda yeni bir sorun olarak öne çıktı. Ayrıca şirket, 2025'in ilk yarısını Dow Jones Sanayi Endeksi'nde en kötü performans gösteren hisse olarak tamamladı.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 111,6 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 4,08 dolar düzeltilmiş kar açıklayarak, piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Bütün bunlara karşın, UnitedHealth hisseleri 14 Ağustos'ta yüzde 0,1 düşüşle kapanırken, ertesi gün milyarder Warren Buffett'ın, Berkshire Hathaway aracılığıyla 5 milyon hisse alımına ilişkin haber akışıyla birlikte sert yükselerek 15 Ağustos'u yaklaşık yüzde 12 primle kapattı. Bu ani çıkışın ardından hisse sonraki işlem günü olan 18 Ağustos'ta yüzde 1,5 artış kaydederken, 19 Ağustos'ta yüzde 1,4 ve 20 Ağustos'ta yüzde 1,5 gerileyerek yeniden aşağı yönlü seyre geçti.

10 sigorta devinden 7'si piyasa değerini yükseltti

Piyasa değeri yılbaşından bu yana en çok artan sigorta şirketi Allianz SE oldu. Allianz SE'nin piyasa değeri yüzde 41,3 artışla 118,8 milyar dolardan 167,9 milyar dolara çıktı.

Allianz SE'yi yüzde 36,5'lik piyasa değeri yükselişiyle AXA izlerken, yüzde 26,4 artışla AIA, yüzde 20,2 ile Zurich Insurance Group ve yüzde 15,5 piyasa değeri artışıyla Ping An Insurance takip etti.

Piyasa değeri düşen 3 şirket ise yüzde 41,3 azalışla UnitedHealth, yüzde 2,5 düşüşle Chubb ve yüzde 1,1 kayıpla Marsh & McLennan Companies oldu.

Allianz ve Progressive'in karı arttı

Allianz SE ise bu ay açıklanan ikinci çeyrek sonuçlarına göre, net karını yüzde 13 artırarak 2,84 milyar avroya çıkararak yıl sonu hedefini korudu.

Şirket, kar artışının mal ve kaza sigortası segmentindeki performans ile UniCredit ortaklığından elde edilen yaklaşık 300 milyon avroluk satış kazancından kaynaklandığını bildirdi.

Progressive'in ikinci çeyrek sonuçlarına göre ise şirketin karı bireysel sigortalar alanındaki performansının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla yükseldi.

China Life Insurance ve Ping An Insurance ise ikinci çeyrek bilançosunu henüz yayımlamadı.

20 Ağustos itibarıyla dünyanın en değerli sigorta şirketlerinin piyasa değerleri ve değişimleri şöyle:

Şirket 31 Aralık Piyasa Değeri (milyar dolar) Şirket 20 Ağustos Piyasa Değeri (milyar dolar) Yıl Sonundan Bu Yana Değişim (%) 1 UnitedHealth 469,33 1 UnitedHealth 275,54 -41,29 2 Progressive 141,19 2 Allianz SE 167,88 41,29 3 China Life Insurance 135,41 3 Progressive 146,92 4,06 4 Allianz SE 118,82 4 China Life Insurance 143,57 6,03 5 Ping An Insurance 123,01 5 Ping An Insurance 142,06 15,49 6 Chubb 111,93 6 Chubb 109,16 -2,47 7 Marsh & McLennan Companies 104,83 7 AXA 106,51 36,50 8 Zurich Insurance Group 86,12 8 Marsh & McLennan Companies 103,69 -1,09 9 Elevance Health 86,05 9 Zurich Insurance Group 103,53 20,22 10 AXA 78,03 10 AIA 98,61 26,39 Toplam 1454,72 Toplam 1397,47 -3,94

Muhabir: Bahar Yakar