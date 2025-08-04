AB kategorisinde 2,06 izlenme oranı ve 10,58 izlenme payıyla günün en çok izlenen ikinci yapımı olan Kuralsız Sokaklar’da, sınır komşusu Irak’ın en büyük şehirlerinden Erbil’deki Para Pazarı, ekran karşısındakileri şaşkına çevirdi. İnsanların çuval çuval paralarla dolaştığı, döviz bürosu havasındaki pazardan kameralara yansıyanlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Canlı Moskova sokakları

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün Rusya’nın Moskova’dan sonraki ikinci en önemli şehri Petersburg’da yaşadığı deneyim, bölümün en renkli anları oldu. Öztürk’ün meşhur Fontanka Nehri’nde herkesin rengarenk ve farklı kostümler giydiği Sup Festivali’nde kürek çektiği anlar ise izleyenleri mest etti.

Finali çok çarpıcı

Kuralsız Sokaklar’ın bölüm finali ise Petersburg’un aksine izleyenleri şaşkına çevirdi Bolivya'nın yönetimsel başkenti La Paz sokaklarını keşfe çıkan Öztürk kamerasını ‘Cadılar Pazarı’ olarak anılan bölgeye tuttu. Bereket tanrıçası Pachamama’ya adak için dükkanlarda lama fetüsleri sıra dışı görüntüler olarak kaydedildi.

Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, her pazar Kanal D ekranlarında.