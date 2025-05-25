Yeni yönetmeliğe göre, afet veya acil durumlarda görev yapacak köpekli arama timlerinin koordinasyonu AFAD il müdürlükleri tarafından sağlanacak. Arama çalışmaları, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek.

Gönüllü Timlere Sertifika Şartı

Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bireylerin oluşturduğu köpekli arama timleri, AFAD gönüllülük eğitimi alarak kayıt yaptıracak ve sadece gönüllülük esasıyla faaliyet gösterecek. Bu timlerin afet durumlarında göreve çağrılması halinde mazeretsiz şekilde üç kez katılmamaları, sertifikalarının iptal edilmesine neden olacak.

Görev Köpeklerine Mikroçip ve Sağlık Kontrolü Zorunluluğu

Görevli köpeklere kimliklendirme amacıyla mikroçip takılması zorunlu olacak.

Veteriner hekim kontrolünde, köpeklerin sağlık durumları her 6 ayda bir denetlenecek.

Gerektiğinde uzman veterinerlerden veya veteriner fakültelerinden destek alınabilecek.

Yılda İki Kez Sınav Uygulaması

Köpekli arama timlerinin yetkinliğini belirlemek amacıyla eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak.

Bu sınavlar yılda iki defa gerçekleştirilecek.

Sertifikalar iki yıl geçerli olacak ve süresi dolanlar ilk sınav döneminde yenileme yapmak zorunda kalacak.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli eğitmen ve köpekler de ancak bu sınavı başarıyla geçmeleri durumunda görev alabilecek.

Adli Vakalar İçin Koordinasyon Şartı

AFAD bünyesindeki köpekli arama timleri, afet ve acil durumlar dışında, kamu kurumlarının çağrısı üzerine adli vakalarda da görev alabilecek. Bu tür görevlerde koordinasyon, ilgili amirlikler tarafından yürütülecek.