Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya’da, bu yıl rekoltenin 1,5 ila 1,8 milyon ton arasında kalması öngörülüyor. Ancak hasadın sonlarına gelinmesi nedeniyle bu hedefin bile zor yakalanacağı belirtiliyor.

Kavuneker açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz bu yıl 3 gece süren ciddi bir don olayı yaşadı. Özellikle meyve ve hububatta büyük zararlara yol açtı. Kuraklıkla birleşince buğdayda kalite düştü. Verim bazı yerlerde iyi gibi görünse de, protein, glüten ve enerji değerleri çok düşük çıktı. Bu nedenle buğday, borsada ancak 12 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. Geçen yıl bu fiyat 3.500 TL olarak açıklanmıştı.”

Kalite Düşüklüğü Fiyatlara Yansıdı

Kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde verimin dekarda sadece 50-100 kg seviyelerinde kaldığını belirten Kavuneker, sulanabilir arazilerde dahi soğuk hava nedeniyle kalite sorunlarının yaşandığını ifade etti.

“Görüntüye göre verim iyi gibi ama laboratuvar sonuçlarında düşük protein ve glüten oranları nedeniyle buğday sınıf atladı. 1. sınıf olması gereken ürün, 2. veya 3. sınıf olarak sınıflandırılıyor.”

Çiftçiden Devlete Çağrı: Yeni Destek Modeli Sorunlu

Yeni destekleme modelinin çiftçiyi mağdur ettiğini de vurgulayan Kavuneker, dekar başına verilen desteklerin, ÇKS sistemine kayıtlı olmayan kiracılar tarafından kullanılamadığını ve bu nedenle birçok üreticinin destekten yararlanamadığını söyledi.

“Çiftçi her türlü bakımını yaptı. Suyunu, gübresini verdi. Ancak hava şartları ürün kalitesini etkiledi. Devletimizden beklentimiz, bu yıl yaşanan zararlar nedeniyle çiftçiye özel bir destek sağlanmasıdır.”

Türkiye Genelinde 3-4 Milyon Tonluk Düşüş

Kavuneker, sadece Konya’da değil, Türkiye genelinde buğday rekoltesinde 3-4 milyon tonluk bir kayıp yaşandığını ifade etti. Konya özelinde ise bu kaybın en az 500 bin ton, en fazla 1 milyon ton olabileceğini belirtti.

Konya Ovası'nda Buğdayda Düşüşün Nedenleri:

Kurak geçen kış ve bahar ayları

3 gece süren zirai don

Aşırı sıcaklar

Sulama imkanlarının kısıtlı olması

Protein ve kalite düşüklüğü