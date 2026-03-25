Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 23 Mart’ta Putumayo bölgesine bağlı Puerto Leguizamo yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 69 asker, hava kuvvetleri personeli ve polis için ulusal yas kararı alındığını duyurdu.

Kolombiya’da 3 Günlük Ulusal Yas İlanı

Petro’nun açıklamasına göre, ulusal yas süresince ülke genelindeki tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek. Aynı uygulama askeri karargahlar, polis merkezleri ve yurt dışındaki Kolombiya büyükelçiliklerinde de geçerli olacak.

Hayatını Kaybedenler İçin Askeri Tören

Kazanın ardından hayatını kaybeden güvenlik güçleri için resmi askeri tören düzenleneceği bildirildi. Törenlerin, hem ailelere destek olmak hem de ulusal birlik mesajı vermek amacıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Uçak Kazası Ülkede Derin Üzüntü Yarattı

Kolombiya’nın güneyinde meydana gelen askeri uçak kazası, son yılların en büyük kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve kazanın nedenine ilişkin detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlanacağını ve kazanın tüm yönleriyle inceleneceğini vurguladı.