Kocasinan Belediyesi, ilçede 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 vatandaşın evine günlük 4 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri ve engelli olup da yemek yapabilecek durumu olmayan 226 kişiye haftanın 7 günü bir öğün olmak üzere 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor.

Kocasinan Belediyesi yemekhanesinde gıda mühendisleri kontrolünde hijyenik bir ortamda hazırlanarak paketlenen yemekler, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine götürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yüzlerini gülümsetmek için çalıştıklarını belirtti.